أمير الجوف يوجه بتحويل قيمة إعلانات التهاني للجهات الخيرية

جوف - عبدالعزيز الحموان :
وجّه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة الجوف، بعدم نشر إعلانات الترحيب أو التهاني عبر الصحف المحلية أو الإلكترونية أو وسائل الإعلام المختلفة بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أميراُ للمنطقة.
ودعا الأمير بدر بن سلطان المهنئين بتحويل المبالغ التي سيدفعونها للإعلانات، إلى الجمعيات الخيرية بالمنطقة، الكريم، وإشعار مكتب سموه بذلك، مقدرًا – حفظه الله – مشاعر أهالي منطقة الجوف الطيبة التي غمروه بها قبل وصوله للمنطقة، داعيًا الله أن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، وأن يعينه على حمل هذه الأمانة، وتحقيق تطلعات أهالي الجوف الكرام .