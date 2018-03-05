مساعدة مدير “تعليم الجوف”: مبتعثات “خبرات” ثروة علمية وتربوية

جوف - سكاكا – أمل الشبيب:
قالت مساعدة المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع، أن الخطة التدريبية لمبتعثات برنامج خبرات تهدف إلى تجويد العمل من خلال التدريب العملي لمستهدفات من إدارة “تعليم الجوف” بكافة قطاعته.
وأضافت: “نواجه تحديات ثقافية واجتماعية جديدة لها الأثر العميق على عملية التعليم، ولا نستطيع مواجهتها إلا من خلال الكفاءات الناهضة والمواكبة للتطور واستثمارها الاستثمار الأمثل”.
ومن جهتها، أوضحت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنات” الأستاذة لطيفة بنت إبراهيم الخليف أن البرنامج يسعى لنقل خبرات المتدربات من البرنامج الذي تعايشن معه عملي وتطبيقي وممارسة ثقافات عالمية ودولية ومحاولة تطبيق ما أمكن منها.
وقالت أنه تم تنفيذ برنامج “التطوير النوعي خبرات” وتتركز محاوره حول خبرات وتجارب الدول المستهدفة بالبرنامج، بالتعليم والتطبيقات التقنية المستخدمة والعديد من التجارب، كالتعلم المبني على الظواهر والأحداث والتعلم القصصي وتطبيقات قوقل درايف والتعلم باللعب وتطبيق kahoot ومهارات القرن 21 والتعلم المتمركز حول الطالب.
يذكر أن برنامج خبرات أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، والذي يسعى إلى تحقيق رؤية السعودية 2030، والمستفيدات من برنامج “خبرات” من “تعليم الجوف” هن: قائدة مدرسة الثالثة المتوسطة بصوير الأستاذة زيادة معاشي الخضع والمبتعثة إلى جامعة هلسنكي بفنلندا، ومعلمة اللغة الانجليزية في مدرسة الثالثة الابتدائية بسكاكا الأستاذة أريج مقبل القويعان والمبتعثة إلى جامعة موناش بأستراليا.