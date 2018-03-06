بلدي أبوعجرم يعقد جلسته الثلاثين ويقر الحساب الختامي للبلدية

جوف - أبوعجرم:
عقد المجلس البلدي ببلدية أبوعجرم جلسته الثلاثين وذلك يوم الإثنين ١٧ / ٦ / ١٤٣٩ هـ بمقره ببلدية أبوعجرم برئاسة رئيس المجلس عايد الرقيم الشراري وبحضور مدير المالية خلف العازمي وجميع الأعضاء وفي بداية الاجتماع رحب رئيس المجلس بالجميع
وقدم التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على الثقة الملكية باختياره أميرا لمنطقة الجوف كما قدم رئيس المجلس الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر أمير منطقة الجوف السابق على ما قدمه للمنطقة طوال فترة عمله، بعد ذلك استعرض المجلس جدول الأعمال الذي خصص في هذه الجلسة لمناقشة الحساب الختامي لبلدية أبوعجرم حيث أقر أعضاء المجلس بالاجماع الحساب الختامي لبلدية أبوعجرم للعام المالي ١٤٣٨/ ١٤٣٩هـ.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي للمجلس البلدي العضو قبيل الشمري.