حماية القريات تقيم ورشة رسم للنزيلات

جوف - القريات :
بالتعاون مع جمعية الفنون التشكيلية بالجوف أقام الفريق التنفيذي للحماية الاجتماعية بالقريات ورشة الرسم والتصوير التشكيلي لنزيلات مركز ملاذ للحماية الاجتماعية بالقريات من أعداد وتقديم المدربة عصفيه زايد عضو جمعية الثقافة والفنون بالجوف ، وذكرت عصفيه أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي تحرص على تمكين المراة في جميع المجالات والتي تخدمها لمواجهة الحياه بكل سهوله بمايناسب كل فتاه وميولها ، من جانبه شكر مدير دار الملاحظة الاجتماعية بالقريات ورئيس الفريق التنفيذي للحماية الاجتماعية الاستاذ موسى بن عودة النزاوي جمعية الفنون التشكيلية بالجوف والمدربة صفية على تعاونهم وجهودهم المثمرة في مجال الخدمة المجتمعية وأقامة مثل هذه الورشة التي تكون لها بالغ الأثر في نفوس
نزيلات الحماية .