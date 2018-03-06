محاضرة ” مبادئ الإسعافات الأولية ” بدار الرعاية الاجتماعية بالجوف

جوف - سكاكا :
ضمن خطة البرامج والأنشطة بدار الرعاية الاجتماعية بالجوف أقام القسم الاجتماعي بالتعاون مع الهلال الأحمر السعودي بالجوف محاضرة توعوية بعنوان ” مبادئ الإسعافات الأولية ” استهدفت المحاضرة لعاملين من الأقسام الداخلية والإدارية والتي كان اثر طيب في إنماء الجانب المعرفي والعملي فيما يخص الإسعافات الأولية والحالات التي قد يتعرض لها كبار السن .
وقد عبر مدير الدار عن شكر وتقدير منسوبي الدار للمحاضرين ولإدارة الهلال الأحمر السعودي بالجوف على تعونهم في انجاح المحاضرة ، كما قدم مدير الدار شهادات الشكر والتقدير للمحاضرين وتمنى لهم دوام التوفيق والنجاح .