أهالي الجوف لأميرهم السابق: تواجَدت بيننا بالأفراح والأتراح

عبدالرحمن البراهيم، تصوير زايد اللاحم - جوف - سكاكا :
حملت رسالة تداولها أهالي منطقة الجوف بعد الأمر الملكي الصادر بإعفاء أمير منطقة الجوف فهد بن بدر بن عبدالعزيز من منصبه بناءً على طلبه قبل اسبوعين، عبارات الثناء والمودة والتي سطرها أهالي المنطقة في وداع أميرها الذي استمرت إمارته للمنطقة قرابة 16 عاماً منذ تعيينه بأمر الملك فهد طيب الله ثراه.
وجاء في الرسالة التي تم تداولها على نطاق واسع :”لسنا في مجال تعداد المنجزات التنموية التي حدثت في عهدكم فهي ماثلة للعيان، ويمكن للزائر والراصد أن يقارن بين منطقة الجوف قبل خمسة عشر عاماً واليوم، ومهما كانت التطلعات كبيرة، إلا أننا ندرك ونعلم أن التنمية لا تتوقف على الرغبة فقط وتحكمها أمور”.
وعن تواصل الأمير فهد بن بدر مع أهالي المنطقة، عرجت الرسالة على الجانب الإنساني والتواصل الاجتماعي: “لقد تواجدتم بين أهالي الجوف رسمياً واجتماعياً، في الأحزان قبل الأفراح، وطالما شاهدناكم بمجالس العزاء للمفقودين والشهداء، ومواسياً المرضى، وتواجدت مع أبناءك الطلاب في المدارس والجامعات، حتى أبناءك درسوا بيننا وهاهم يحفظون الود والمحبة كما تعلموه منك.
وفي رسالة وداع، نشر الأمير محمد نجل أمير الجوف السابق تغريدة على تويتر مودعاً أهالي الجوف بعد صدور الأمر الملكي بإعفاءه وتعيينه مستشاراً للملك جاء فيها: أهالي الجوف الكرام، عشنا بينكم 17 سنة كنّا فيها بين اهلنا واحبابنا، فشكراً على وفائكم واستودعناكم الكريم.