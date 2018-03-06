نادي الحي بثانوية الأمير نايف يزور دار دلق للتراث والفنون الشعبية

الجوف : تصوير : فيصل سيف
زار منتسبي نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل دار دلق للتراث والفنون الشعبية ضمن برنامج جنادرية الحي والذي شمل عدة مناشط منها الفنون الشعبية وكانت الزيارة بتنسيق الأستاذ نايف الدرع وإشراف وقيادة الأستاذ محمد الحسن ومشاركة مشرف التدريب الأستاذ أحمد الصليع ومشرفي النشاط و منتسبي النادي من الأعضاء الشباب .
وكان في استقبالهم الأستاذ محمد الصالح والأستاذ فهد دلق الصالح وأعضاء دار دلق للتراث والفنون الشعبية حيث تناول الزوار طعام العشاء وأستمتع الزوار على فن السامري وهو من الفنون الشعبية في منطقة الجوف وفي نهاية الزيارة قدم قائد النادي شكره وتقديره للاستاذ دلق الصالح مقدما له درع تذكاري استلمه نيابة عنه أخيه الأستاذ محمد الصالح .