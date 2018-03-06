11 ورشة عمل في ملتقى تمكين بالجوف للشباب والفتيات

جوف - سكاكا :
يقيم الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي بمنطقة الجوف 11 ورشة عمل للشباب والفتيات , والذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود الخيرية برعاية سمو أمير منطقة الجوف وتنطلق فعالياته مغرب اليوم الثلاثاء .
وقال مساعد الأمين العام للمؤسسة عبدالعزيز الكريديس أن الملتقى بالتعاون مع جمعية تواد الأسرية يقيم 11 ورشة عمل للشباب والفتيات , يقدمها مدربون معتمدون , وتتمحور حول تمكين المجتمع وتطوير مهارات الشباب والفتيات والمربين, ولفت إلى أن ورش العمل هي ” من أنا , ووظيفة 101 , الطريق إلى مبادرتي , ومنيع الفكر للمربي , منيع المعلوماتي للمربي , وخدمة العملاء , وفنون التسويق ” , مشيراً إلى أن التسجيل بهذه الورش بالمجان , داعيا الجميع للتسجيل على الرابط الذي خصصته المؤسسة على مواقع التواصل الإجتماعي .
رابط للتسجيل: http://bit.ly/2FvWms3