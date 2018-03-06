وكيل إمارة الجوف استقبل معالي الشيخ سعد الشثري

جوف - عبدالعزيز الحموان :
استقبل وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري في مكتبه بديوان الإمارة معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري والذي يزور المنطقة ويلقي عدداً من المحاضرات .
ورحب وكيل إمارة الجوف بالشيخ ” الشثري ” متمنياً له التوفيق في هذه الزيارة , ولفت الدكتور الشمري إلى الدور الهام للمشائخ والعلماء والمفكرين بالمملكة لتوعية شبابنا من التطرف والغلو وتقويم المجتمع للوسطية السمحة التي حثنا عليها ديننا الحنيف .
وأعرب معالي الشيخ الشثري عن شكره وتقديره لوكيل الإمارة ولأهالي المنطقة على ما لقيه ما حفاوة، ليست مستغرب على أبناء هذا البلد المبارك .