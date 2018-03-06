تقنية بنات الجوف تؤكد على الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية

جوف - سكاكا :
نفذت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الجوف “برنامج توعي لترشيد الطاقة” بحضور عميدة الكلية الدكتورة صالحة آل شويل وذلك بمقر الكلية بمدينة سكاكا بالتعاون مع المركز السعودية للكفاءة.
وركز البرنامج على زيادة الوعي العام في المحافظة على الطاقة وترشيدها ورفع كفاءة استهلاك الطاقة
ومن أبرز جوانب البرنامج، خطوات مهمة لاقتناء مكيف جديد، ونصائح توعوية للإنارة، والاستخدام الأمثل ( للأجهزة الكهربائية المنزلية).
بالإضافة لفوائد العزل الحراري، وكيفية قراءة بطاقات كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن حرص الكلية للتوعية بالطرق الأمثل للطاقة الكهربائية، وطرق استخدام الأجهزة الكهربائية بما يتوافق مع النظام الجديد لها .