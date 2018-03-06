إدارة “تعليم الجوف” تعلن نتائج تصفيات مشروع تحدي القراءة العربي

جوف - سكاكا - أمل الشبيب و محمد المغرق :
أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات، نتائج تصفيات مشروع “تحدي القراءة العربي” في دورته الثالثة على مستوى المنطقة.
وأوضح مدير إدارة النشاط الطلابي الأستاذ خالد بن عبيدالله القنيفد إن مشروع تحدي القراءة العربي سامي في مبادرته وأهدافه وجاء لزيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلبة في العالم العربي ومعززاً للثقافة العامة والاطلاع وتنميةً لمهارات التعلم الذاتي والتفكير الناقد والإبداعي.
من جانبها، ثمنت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح جهود رائدات النشاط بالمدارس اللاتي كان لهن دور كبير وهام في جذب الطالبات وتنمية الوعي العام بأهمية القراءة، والسعي لتعزيز الحس الوطني والعربي والشعور بالانتماء وحب المنافسة في تطوير الذات، ومساعدة الطالبات في توفير الكتب لهن ومتابعتهن.
وقال منسق المشروع للبنين ورئيس قسم النشاط الثقافي الأستاذ خلف بن عناد الشافي إن مشروع القراءة العربي أخذ طابع المنافسة للقراءة باللغة العربية لكافة مراحل التعليم العام، ويأتي بصفة مرحلية لكل مرحلة إنهاء عشرة كتب ضمن “جوازات التحدي” كل جواز يمثل عشر تأشيرات تمثل عشرة كتب ينتهي بتلخيص عام للكتاب واستنباط فكرته العامة.
وأشار الشافي إلى أن المشروع يتم على مستوى المدارس والمناطق التعليمية ثم على مستوى المملكة متطلعاً إلى وصول طلاب وطالبات الجوف إلى التصفيات النهائية التي ستعقد لاحقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت منسقة البرنامج للبنات الأستاذة جفيلة بنت ممدوح السلطان أن عدد المتسابقات ٧٧ طالبة من مختلف المراحل الدراسية، وقالت إن معايير التحكيم ثابته وأساسية وتم تطبيقها من قبل لجنة التحكيم ومن أهمها المهارات اللغوية من استيعاب الكتاب المقروء والتحدث بلغة عربية سليمة، ومهارات عقلية ومعرفية ترتكز على التفكير الإبداعي.
والطلاب الفائزين هم: المركز الأول ريان إيهاب أبو رزق والطالب مشعل سعود الذياب من مدرسة العمرية الابتدائية في سكاكا، المركز الثاني أحمد محمد فوزي من مدرسة العمرية الابتدائية في سكاكا، المركز الثالث محمد أحمد سليم من مدرسة التحكيم الابتدائية بدومة الجندل، المركز الرابع سليمان ممدوح الشاعل من مدرسة الرحمانية المتوسطة في سكاكا، المركز الخامس وليد بسام البادي من مدرسة التحكيم المتوسطة في دومة الجندل، المركز السادس عبدالملك صالح البادي من مدرسة التحكيم المتوسطة في دومة الجندل، المركز السابع محمد محمود مهران من مدرسة العمرية المتوسطة في سكاكا، المركز الثامن راكان زياد الحسن من مدرسة التحكيم الابتدائية في دومة الجندل، المركز التاسع محمد لؤي الأسود والطالب مصطفى ناصر جابر من مدرسة الرحمانية المتوسطة في سكاكا، المركز العاشر علي أيمن الأسود من مدرسة الرحمانية المتوسطة في سكاكا، المركز الحادي عشر فيصل عبدالكريم العقاب من مدرسة الرحمانية المتوسطة في سكاكا، المركز الثاني عشر عمر بسام الغنوم من مدرسة الرحمانية المتوسطة في سكاكا.
أما الطالبات الفائزات فهن: المركز الأول أثير سعود الشاهر من مدرسة الأولى الثانوية بسكاكا، المركز الثاني وجود فهد العنزي من مدرسة الثامنة الثانوية بسكاكا، المركز الثالث ميار عبدالرحمن الرشيد من مدرسة وارفة العلم الابتدائية الأهلية بسكاكا، المركز الرابع سارة عواد الرويلي من مدرسة السابعة عشر الابتدائية بسكاكا، المركز الخامس أريام خالد الحازمي من مدرسة الأولى الثانوية باللقائط، المركز السادس طيف ثنيان السيف من مدرسة الثانية المتوسطة باللقائط، المركز السابع ألماسه حمدان الرويلي من مدرسة الثانية المتوسطة بصوير، المركز الثامن مريم أدريس زكور من مدرسة السادسة عشر الابتدائية بسكاكا، المركز التاسع مريم محمد مبارك من مدرسة الثانية الابتدائية بسكاكا، المركز العاشر شادن حمد الربيع من مدرسة العاشرة المتوسطة بسكاكا.