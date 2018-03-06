معالي الشيخ سعد الشثري في محاضرة لمنسوبي قوة الطوارئ بالجوف

جوف - عبدالعزيز الحموان :
ضمن برنامج زيارته في المنطقة قام معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري بزيارة لقوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الجوف، حيث استقبل معاليه قائد القوة العقيد ركن سلطان بن عبدالله المالكي الذي رحب بالشيخ ” الشثري ” متمنياً له التوفيق في هذه الزيارة .
وقد ألقى معالي الشيخ الشثري محاضرة بجامع القوة بحضور ضباط وأفراد القوة منوهاً بالدور الذي يقوم به رجال الأمن في جميع الأصعدة فهم بعد الله حماة الدين والوطن حفظهم الله جميعا وحفظ الله الوطن، كما استمع معاليه لبعض الأسئلة والاستفسارات، واشتملت الزيارة على المكتبة الإسلامية بقسم الشؤون الدينية وتم تقديم هدية باسم القوة قدمها قائد قوة الطوارئ الخاصة بمنطقة الجوف نيابة عن منسوبي القوة.