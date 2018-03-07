تنظمه مؤسسة العنود الخيرية

جوف - عبدالعزيز الحموان :
برعاية أمير منطقة الجوف أطلق وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري الملتقى الأول لتمكين المجتمع المحلي , والذي تنظمه مؤسسة الأميرة العنود الخيرية في مركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا مساء اليوم الثلاثاء ، بحضور الأمين العام للمؤسسة الدكتور يوسف الحزيم .
وبدأ جولته في المعارض المصاحبة للملتقى بدأت بمعرض مؤسسة العنود والذي يشرح الأعمال التي تقوم بها المؤسسة ، ومعرض جمعية تواد الأسرية ومعرض صحة الجوف ومعرض وزارة العمل ومعرض فريق احسان ومعرض مؤسسة سليمان الراجحي ومعرض مجلس شباب الجوف .
بعدها بدأ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ثم كلمة للدكتور يوسف الحزيم رحب بالحضور وشكر سمو أمير المنطقة على رعايته للملتقى , ونقل تحيات رئيس مجلس الأمناء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد ، كما شكر جميع الجهات الداعمة التي كان لها الدور الكبير في المتابعة والتنفيذ , وبين أن الملتقى يقدم جلسات حوارية في التنمية والتطوع وتجارب وحكايا ملهمة , ويجمع نخبة من خبراء التنمية لمناقشة موضوعات العمل التطوعي والاستدامته والتمكين في المجتمع المحلي ، وقال أننا ننطلق في أول ملتقى من الجوف لأنها حاضنه للنجاح ، وقال التقيت الكثير من الشباب المتطوعين الرائعين بالمنطقة .
ثم كرم وكيل الإمارة الجهات المشاركة والداعمة والمتطوعين بالملتقى.