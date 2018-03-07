أدبي الجوف يدشن ثمانية إصدارات جديدة

جوف - سكاكا :
أصدر نادي الجوف الأدبي الثقافي ثمانية إصدارات جديدة وذلك ضمن برنامج الطباعة والنشر بالنادي وسيتم تدشينها في معرض الرياض الدولي للكتاب القادم.
من ضمنها ديوان شعري للأطفال للدكتور نزار حسني الخطيب تحت عنوان ” لحن العصافير” وكتاب “شرق الأرض غرب البحر” للمؤلف ماجد سليمان وكما أصدر كتاب “الجوف ومثقفوها” للمؤلف محمد بن حلوان الشراري وكتاب ” أثر الزامر” للكاتب عبد الناصر الزيد كما أصدر كتاب “لغة الجسد في التراث اللغوي والتعبير القرآني” للدكتور أنس أحمد قرقز وديوان شعري للأستاذ محمود الرمحي تحت عنوان “من فوق الرمال” كما أصدر النادي للمؤلفة أمنية الطالب كتاب تحت عنوان “هذيان” وتحت عنوان “وعادت بعد غياب” أصدر النادي الأدبي بالجوف مجموعة قصصية للمؤلف السعودي محمد عزيز العرفج.
تجدر الإشارة إلى أن نادي الجوف الأدبي سيقوم بتدشين ثمانية إصدارات في معرض الرياض الدولي للكتاب صرح بذلك رئيس مجلس الإدارة الأستاذ ثامر المحيسن وأضاف المحيسن أن النادي الأدبي بالجوف يسعى إلى رفد الحراك الثقافي بإصدارات جديدة ومتنوعة في الشعر والقصة والدراسات.