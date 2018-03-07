فرص للشباب ضمن التوطين الموجه بالجوف

عبدالرحمن البراهيم، تصوير زايد اللاحم - جوف - سكاكا :
بدأ فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالجوف تشكيل فرق عمل لتنفيذ جولات ميدانية على الأنشطة التجارية المستهدفة بالتوطين بالمنطقة، بمشاركة لجنة التوطين الميداني، وفق برنامج التوطين الموجّه الذي تم إطلاقه مؤخراً.
وكشف أمين عام اللجنة ومدير فرع الوزارة بالجوف عبدالعزيز بن زايد الرويلي، أن الجولات الميدانية استهدفت أنشطة بيع الذهب والمجوهرات، والمكاتب العقارية، ومكاتب الخدمات العامة، والمراكز التجارية المغلقة، وتأجير السيارات، والجمعيات والمؤسسات الخيرية ولجان التنمية، ووكالات ومعارض بيع السيارات، وأسواق الخضار والمنتجات الزراعية، ووكالات السفر والسياحة والإيواء السياحي، مؤكداً على تنفيذ جولات تفتيش ميدانية للتأكد من جاهزية المنشآت لتطبيق التوطين بداية شهر رجب المقبل، مؤملاً أن يسهم البرنامج بتوفير 4 آلاف فرصة وظيفية لشباب وفتيات المنطقة.