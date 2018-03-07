معالي الشيخ سعد الشثري يزور جمعية بشراكم بالجوف

جوف - سكاكا :
استقبلت جمعية بشراكم الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، وكان في استقباله مقر الجمعية فضيلة نائب رئيس مجلس الإدارة الشيخ عبدالله بن سبيل الرشيدي وأعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الجمعية.
وقد اطلع معاليه إلى شرح مفصل عن أعمال الجمعية وأنشطتها المختلفة على مستوى المنطقة من قبل فضيلة الشيخ عبدالله الرشيدي وفضيلة الشيخ عمر الطعيمي مدير عام جمعية بشراكم، وفي نهاية الزيارة دوّن معاليه كلمته في سجل الزيارات مثمناً الجهود التي تنفذها الجمعية في شتى مجالاتها، سائلاً المولى أن يبارك في جهود القائمين على هذا الصرح القرآني وأن يضاعف لهم الأجر.