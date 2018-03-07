إدارة “تعليم الجوف” تنفذ مشروع قيادة آمنة

جوف -سكاكا – أمل الشبيب :
نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنات”، مشروع “قيادة آمنة” بهدف تزويد منسوبات التعليم بأدبيات القيادة الآمنة للمركبات، والإلمام بعناصر السلامة المرورية.
وبينت مديرة إدارة التدريب التربوي والابتعاث “بنات” الأستاذة لطيفة بنت إبراهيم الخليف أن التدريب على هذا المشروع ضروري من أجل تحسين مستوى السلامة المرورية.
ومن جهتها، أوضحت مدربة المشروع الأستاذة فاطمة الضويحي أن الهدف من المشروع إكساب شاغلات الوظائف التعليمية والإدارية وطالبات الصف الثالث ثانوي الاتجاهات اللازمة لتحقيق السلامة المرورية والتهيئة بتزويدهن بمهارات هامة وضرورية قبل البدء بقيادة المركبات، وأول المستفيدات من البرنامج منسقات الأمن والسلامة في المدارس لنقل الأثر في تعزيز السلوكيات الإيجابية لقيادة المركبات.
وأضافت انه سيكون في الجانب النظري فقط ويتم التدريب من خلال العديد من الأنشطة والتطبيقات الافتراضية، وتتركز المحاور حول أداب وقواعد السير على الطريق، العوامل المؤثرة على الإدراك ومعالجة المعلومات، السياقة الآمنة خلال الظروف المختلفة، التفاعل الإيجابي مع السلوك العدواني، الجزاءات والمخالفات المرورية.