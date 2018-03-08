” المواطنة والانتماء ” في ندوة للكلية التقنية للبنات بالجوف

جوف - سكاكا :
ضمن الأنشطة الوطنية التي تقيمها الكلية التقنية للبنات بالجوف، أقامت الكلية متمثلة في وحدة الإرشاد في الكلية التقنية وبحضور عميدتها الدكتور صالحة آل شويل، ندوة بعنوان ” المواطنة … والانتماء ” قدمتها الأستاذة مرام العنزي من وحدة الإرشاد بالكلية، حيث أوضحت من خلالها المفهوم العام لدور الأسرة في تعزيز المواطنة , ودور التعليم في غرس قيًم المواطنة، وضرب الأمثلة على ذلك وكذلك الطريق الأمثل للتعبير عن المواطنة في المناسبات الوطنية وخاصة في اليوم الوطني، لافتة لما يتمتع به الشعب السعودي من مواطنة حية، وحب وانتماء لتراب هذا الوطن، وتلاحم الشعب مع القيادة، وطرح أروع الأمثلة عن الشعب السعودي للولاء وحب الوطن .
وفي ختام الندوة أكدت عميدة الكلية على أهمية تفعيل كل الأنشطة التي تعزز مفهوم المواطنة وأنه من واجب كل فرد في المجتمع نشر هذه الثقافة متمنيه للوطن وأبناءه دوام الأمن والاستقرار في ظل حكومتنا الرشيدة .
وكرمت الدكتورة آل شويل وبحضور الوكيلة لشؤون المتدربات الأستاذة ذوق الرشيد، المتدربات المتفوقات علمياً واللاتي بلغ عددهن 121 متدربة، مقدمة لهن الشكر على ما قدمنه من جهود في هذا المجال .