وكيل إمارة الجوف كرم فريق تواد لحصولهم على المركز الثاني بجائزة العمل الخيري

جوف - عبدالعزيز الحموان :
كرم وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور حامد بن مالح الشمري بمكتبه اليوم فريق العمل بجمعية تواد الأسرية بالجوف، لحصولهم على المركز الثاني في جائزة العمل التطوعي .
وفي بداية اللقاء أكد وكيل الإمارة أهمية عمل مثل هذه الجمعيات في المجال التطوعي والخيري من خلال رسم الخطط الهادفة ذات الجودة العالية وفق رؤية المملكة 2030 وهذا ما لمسناه من خلال لقاءاتنا بالجمعيات الخيرية ومنسوبيها .
من جانبه أكد الشيخ هشام بن دخيل الربيع نائب رئيس مجلس إدارة جمعية تواد الأسرية أن عمل الجمعية يسير بكل انتظام وفق الخطط المرسومة له من قِبل مجلس الإدارة وفريق العمل المختص بالتنفيذ بقيادة مدير عام الجمعية الأستاذ نايف المريحيل الذي أكد أن العمل الخيري في المنطقة بدأ يتجه للعمل الجاد ذو الفائدة بعيداً عن العمل الرعوي، وذلك من خلال ما البرامج الهادفة التي تقيمها هذه الجمعيات .
وفي نهاية اللقاء سلم وكيل الإمارة فريق العمل في الجمعية شهادات الشكر والتقدير لقاء هذه الجهود التي أظهرت نجاح تلك الأعمال، متمنياً لهم التوفيق .