800 ألف مراجع ومنوم لمستشفيات الجوف خلال 2017م

جوف - سكاكا :
قالت صحة الجوف أن مستشفياتها قدمت خدماتها لعدد (704881) مراجع ، بينما بلغ عدد المنومين (121628) منوم وذلك خلال العام 2017م .
وأبانت أن عدد المستشفيات التابعة لها بلغ 9 مستشفيات , حيث سجل مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا أعلى عدد مراجعين ومنومين خلال 2017م, فقد بلغ عدد المراجعين (193061 ) , بينما بلغ عدد المنومين (44209 ) , وبلغ عدد مراجعين مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالجوف , (76423) وبلغ عدد المنومين ( 3381)
وبلغ عدد المراجعين بمستشفى النساء والولادة والأطفال بسكاكا عدد (33569) , وبلغ عدد المنومين (29705) وبلغ عدد المراجعين لمستشفى طبرجل العام ( 226735) , بينما بلغ عدد المنومين بالمستشفى ( 32308 )وبلغ عدد المراجعين بمستشفى دومة الجندل العام ( 65085 ) , بينما بلغ عدد المنومين ( 5986 ) , وبلغ عدد مراجعين مستشفى صوير العام عدد ,( 5986 ) , وبلغ عدد المنومين عدد ,( 4653 ) , وبلغ عدد المراجعين لمستشفى ميقوع العام (28400 ) وبلغ عدد المراجعين لمستشفى ابو عجرم العام ( 28970 ) , بينما بلغ عدد المنومين ( 322 ) , وبلغ عدد المراجعين لمستشفى الامل والصحة النفسية ( 15044 ) وعدد المنومين ( 1064 )
تجدر الإشارة أن الصحة أعلنت عن زيادة عدد الأسرة في مستشفياتها بمقدار ١٨٢٢ سرير خلال العام ٢٠١٧ م ليصبح إجمالي عدد الأسرة التابعة للصحة ٤٣٦٥٧ سرير بدلاً من ٤١٨٣٥ سرير وذلك في إطار جهودها لزيادة إستيعاب المستشفيات للمرضى المنومين في الأجنحة وتخفيض قوائم الإنتظار التنويم وهو ما أسهم بفضل الله في تحسين الخدمات الطبية المقدمة وزيادة رضا المرضى ، حيث قامت الصحة بإفتتاح مستشفيات جديدة وتشغيل وزيادة الطاقة الإستيعابية في مستشفيات قائمة وذلك من خلال زيادة الفريق الطبي وأيضاً تجهيز الأسرة .
وأوضحت في تقرير حديث أصدرته عن إنجازاتها للعام ٢٠١٧م أنه تم زيادة نسبة جراحات اليوم الواحد من ٤٤٪ إلى ٥٥٪ ليصبح إجمالي عدد جراحات اليوم الواحد ١١٢٠٩٥ جراحة وذلك خلال العام ٢٠١٧م حيث تم تقديم الخدمة السريعة للمريض وتقليل فترات الإنتظار على المرضى من خلال تهيئة المنشآت الصحية بالتجهيزات اللازمة لعمل جراحات اليوم الواحد وعمل مؤشرات لزيادة عمليات جراحة اليوم الواحد .