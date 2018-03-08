إدارة “تعليم الجوف” تهنئ الطالبتين الفائزتين بالمهارات الأدبية

جوف - سكاكا - أمل الشبيب :
هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الطالبتين الفائزتين على مستوى المملكة بمسابقة “المهارات الأدبية” في التصفيات النهائية المقامة في منطقة حائل وهما: رغد محمد عودة الرويلي من مدرسة الحادية عشر المتوسطة بسكاكا والحاصلة على الميدالية الذهبية والمركز الأول في مسار الإرتجال، رهف سالم حماد الجباب من مدرسة الأولى الثانوية بدومة الجندل والحاصلة على الميدالية الفضية والمركز الثالث في مسار الشعر الفصيح.
مثمناً جهود إدارة نشاط الطالبات وقائدات المدارس بتحفيزهن ودعمهن للطالبات، ووعي أولياء أمورهن في حرصهم على مشاركتهن حتى وصولهن إلى مرحلة التصفيات الأخيرة.
وتفاءلت مديرة إدارة نشاط الطالبات الأستاذة نورة بنت محمد المسباح بالمزيد من النجاحات وقالت:”لدى طالباتنا الكثير من الإبداع والملكات التي تستحق العناية والاهتمام حتى تصل إلى المحافل الدولية، ونحرص على نشر ثقافة الأنشطة إعلامياَ للمجتمع للتعرف على أهداف إدراجها للميدان، بأنها تصب بمصلحة الطالبة من الناحية العلمية في تنمية مهارات الحفظ والإلقاء والكتابة الأدبية، ومن الناحية الذاتية في تعزيز الثقة بالنفس وبناء شخصية الطالبة”.
ومن جهتها، أوضحت منسقة برنامج المهارات الأدبية الأستاذة سعاد عبدالمصلح الدامر أن مؤشرات التحقق كانت عالية، إِذ تم تأهيل مالا يقل عن (20) طالبة على المهارات الأدبية، وتوثيق الإنتاج الطلابي بواقع (5) قصائد من إنتاج الطالبات لكل مدرسة لتتم مشاركتهن بالتدرج على المستويات المعهودة بدء من المدرسة حتى التصفيات النهائية.