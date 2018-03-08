إدارة “تعليم الجوف” تختتم فعاليات أسبوع الموهبة

جوف - سكاكا – أمل الشبيب و محمد المغرق :
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات الأسبوع الوطني للموهبة والإبداع تحت شعار “معاً نحو وطن طموح” في جميع مدارس المنطقة، والذي يهدف لنشر ثقافة الموهبة والإبداع بتقديم العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج التي تحقق أهداف رؤية 2030 وتهيئة بيئة محفزة للموهبة.
وكشف مدير إدارة الموهوبين الأستاذ فاضل بن غازي المالكي أن فعاليات الأسبوع جاءت متنوعة وتخدم فئات كثيرة من المجتمع من طلاب ومعلمين وقيادات تعليمية.
وقال المالكي إن إدارة الموهوبين حاولت بث ثقافة الموهبة من خلال الخدمات التي تقدم للطلاب الموهوبين من مرحلة الكشف مروراً بالرعاية والتكريم وتسليط الضوء عليها.
من جانبها، قالت مديرة إدارة الموهوبات الأستاذة شريفة بنت منزل المقبل أن أسبوع الموهبة حظي باهتمام جميع المدارس الحكومية والأهلية بكل القطاعات و مركز رعاية الموهوبات وأندية مدارس الحي التعليمية، وتم إعداد جدول للفعاليات ضم الإذاعة المدرسية وورش العمل التطبيقية وتعزيز حصانة الطالبات الموهوبات ضد الأفكار المنحرفة.
وأشارت إلى أن البرامج والفعاليات تميزت بالقوة والجدية وكل مرحلة حسب مستواهم العمري وشملت التوعية بأدبيات علم الموهبة، وسماتها وكيفية اكتشافها ورعايتها، وتم إخراج العديد من أعمال الطالبات الموهوبات بأركان جذابة لتتطلع عليها منسوبات المدرسة وأمهات الطالبات الموهوبات وتكريمهن على مستوى المدرسة.