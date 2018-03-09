عصر اليوم الجمعة خامس سباقات فروسية دومة الجندل

جوف - دومة الجندل :
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير
بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود
أمير منطقة الجوف .. حفظه الله
وسمو نائبه الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود .. حفظه الله.
وبمتابعه وكيل إمارة منطقة الجوف الدكتور/حامد بن مالح الشمري.
يُقام عصر اليوم الجمعه الموافق ١٤٣٩/٦/٢١هـ خامس حفلات موسم سباقات نادي الفروسيه بمحافظة دومة الجندل.
وبإشراف مباشر من محافظ محافظة دومة الجندل الدكتور/طلال بن مشل التمياط.
رئيس مجلس إدارة النادي.
وبرعايه إعلاميه من ملتقى إعلاميّي الجوف وبِشّراكه إستراتيجيه مع بلدية محافظة دومة الجندل وبرعاية مُشّاركه من مجلس شباب الجوف.
حيث سٌيُقام الحفل الخامس على دعم وكأس وسيارة مقدمه من إدارة نادي الفروسيه بدومة الجندل يمثلهم رئيس مجلس الإداره ، أ/صياح بن مناور السبيله.*
ووجهت إداة النادي لمحبي هذه الرياضة العريقه وللجميع الحضور والاستمتاع بسباقات الموسم.