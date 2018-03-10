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العروبة والتعليم في خدمة المجتمع…

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مدارس الجوف

2018/03/10

2018/03/10


العروبة والتعليم في خدمة المجتمع…



جوف - سكاكا :

استشعاراً للمسؤولية الاجتماعية ومواكبة لرؤية 2030 في تفعيل ‏دور المؤسسات الخدمية في المجتمع.
‏وقع مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم ورئيس نادي العروبة الاستاذ مونس الضوي في مقر النادي هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى توثيق العلاقة بين منسوبي التعليم ونادي العروبة لخدمة المجتمع وغرس القيم التربوية‏ وتحصين فئات المجتمع من الانحرافات الفكرية والأخلاقية من خلال البرامج الاجتماعية والثقافية والرياضية المشتركة.
‏كما تضمنت الاتفاقية تسهيل الاستفادة من كافة المرافق والخدمات بين الطرفين.


 

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