الأمير بدر بن سلطان استقبل مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد بالجوف

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف, بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد بالمنطقة الأستاذ بندر بن طراد الرويلي، الذي قدم للسلام على سموه وتسليمه نسخة من التقرير الإحصائي السنوي للمؤسسة للعام 1438 هـ ، والذي يوضح نشاطات المؤسسة خلال العام الماضي والمعلومات الإحصائية المتعلقة بأعداد المتقاعدين والمستفيدين, والمبالغ المصروفة لهم والمشاريع الاستثمارية للمؤسسة.
وأكد سموه على ضرورة تقديم أفضل الخدمات للمتقاعدين والعناية بهم نظير ما قدموه من خدمات عديدة في مختلف المجالات.