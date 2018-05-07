ضمن خططها لتطوير كفاءاتها القيادية

جوف -سكاكا :
كرَّمت جامعة الجوف صباح اليوم الاثنين عدداً من منسوبيها ومنسوباتها المشاركين في البرنامج التطويري العالمي ( LMI ) الذي استهدف واحداً وخمسين من الموظفين الإداريين وأعضاء هيئة التدريس في شطري الطالبات والطلاب بمختلف قطاعات الجامعة، والذين تم ترشيحهم عبر آلية محددة لضمان تحقيق أعلى مستوى من الاستفادة، فيما أشرفت على تنفيذه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي.
وتضمَّن الحفل عرضاً موجزاً عما تحقق خلال البرنامج، قدمه رئيس مجلس إدارة القيادة الدولية د. مازن بليلة، وهي الجهة التي نفَّذت البرنامج، حيث أوضح الدكتور بليلة جانباً من طبيعة البرنامج وأهدافه ومنجزاته خارج الجامعة، وداخلها من خلال إنجاز حقيبة المحور الأول ” زيادة الإنتاجية الفعالة “، والذي استغرق عدة أسابيع من التدريب النوعي المتقدم، وقدَّمه نخبة من أعضاء هيئة التدريس السعوديين المتخصصين ومن ذوي الخبرة العلمية والعملية في مجال تدريب برامج LMI العالمية، وفق منهجية تتضمن لقاءات جماعية وأخرى فردية، ومتابعة أسبوعية لما أنجزته الفئة المستهدفة، والتي تمثل الدفعة الأولى من خريجي البرنامج، حيث سيتم تقديم المحاور المتبقية على مدار الأشهر القليلة القادمة.
كما ألقى وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي د. نجم الحصيني كلمةً أكد فيها حرص الجامعة على تقديم البرامج الفعالة والمميزة في مختلف مجالات العمل بالجامعة، ثم ألقى مساعد وكيل الجامعة للدراسات والبحث وعميد القبول والتسجيل د .بندر الشمري كلمةً أوضح فيها دوافع اختيار البرنامج وأهميته في تحقيق الانتقال النوعي لأداء الفئة المستهدفة في أعمالهم ومهامهم، لافتاً إلى بعض الركائز التي ترسخت لدى المستهدفات والمستهدفين، حيث يهتم جانب من البرنامج في تدريبهم على الالتزام بالدروس وما يتخللها من واجبات وتمارين وأدوات معرفية تساعد المشاركين والمشاركات لإنهاء أعمالهم ومشاريعهم خلال ذلك، وتوجيههم نحو إكمال مهامهم المكلفين بها بكفاءة وجودة وإتقان، وفق معايير محددة تسهم في قياس التقدم في إنجازها.
واختُتم الحفل بتكريم المشاركين، بحضور عدد من قيادات الجامعة ومنسوبيها، فيما جرى نقل وقائع الحفل إلى مجمع الطالبات بسكاكا، الذي شهد كذلك تكريم المشارِكات في البرنامج.