أمير الجوف استقبل نائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية

جوف -عبدالعزيز الحموان :
التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه سموه في ديوان الإمارة اليوم نائب المدير العام للاستراتيجية بصندوق التنمية الزراعية المهندس عبدالرحمن بن محمد النمر.
وفي بداية القاء رحب سموه بالجميع، مطلعاً سموه على الاستراتيجية الوطنية والتحول الوطني لصندوق التنمية الزراعي 2030م وقياس مؤشرات الأداء.
ونوه سمو أمير الجوف بجهود الدولة أعزها الله في دعم المزارعين من خلال صندوق التنمية الزراعية، مؤكداً على أهمية منطقة الجوف في المجال الزراعي.
وأعرب المهندس النمر عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه للزراعة والمزارعين بالمنطقة وما يحظى به قطاع الزراعة من اهتمام.
حضر اللقاء مدير صندوق التنمية الزراعية بمنطقة الجوف المهندس عبدالله بن فلاح الفلحي ومدير إدارة التحصيل الأستاذ أبداح بن شايع المطرفي .