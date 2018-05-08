"بلديتي القريات وطبرجل " تستنفران جهودهم لسحب مياه الأمطار

جوف -سكاكا :
بمتابعة من أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي تواصل أمانة منطقة الجوف ممثله ببلديتي محافظة القريات ومحافظة طبرجل أعمالها الخدمية في فتح العبارات وتحرير التجمعات المائية في عددٍ من الأحياء والشوارع ، خلال الأمطار التي هطلت على القريات وطبرجل
واكدت الأمانة في بيان صحفي جهود البلديات التابعة لأمانة منطقة الجوف حيث تواصل خلال هذه الفترة أعمالها الميدانية بشكل مكثف ، والتي ساهمت فرق الطوارئ والادارات المختصة في بلدية القريات وبلدية طبرجل بشكل كبير في سحب مياة الأمطار من الشوارع والاحياء ومازالت الفرق متابعة لأعمالها الميدانية المكثفة بجهود رئيس بلدية محافظة القريات ورئيس بلدية محافظة طبرجل ، وزملائهم بالفرق العاملة .
من جهة أخرى، تلقى كلا من رئيس بلدية القريات المهندس علي الشمري ورئيس بلدية طبرجل المهندس سميحان الشمري اتصالاً هاتفيًا من أمين منطقة الجوف للاطمئنان على سير الأعمال في البلديتين والجهود المبذولة ، والذي ثمن جهود العاملين فيها ، حاثا الجميع على مضاعفة الجهود .
موجهاً برفع تقرير عاجل عن إبراز العقبات والملاحظات .