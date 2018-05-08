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” أمانة الجوف “تفتح مظاريف 24 فرصة استثمارية

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/08

2018/05/08


م.الغامدي : الامانة تسعي لجذب المزيد من المستثمرين للمنطقة

” أمانة الجوف “تفتح مظاريف 24 فرصة استثمارية



جوف -سكاكا :

أعلنت أمانة منطقة الجوف ، أمس  الموافق 1439/8/21  هجري عن فتح مظاريف الفرص الاستثمارية في مدينة سكاكا.
واوضح مدير عام الاستثمارات بالامانة صالح بن عبدالرحمن الشريدة أن اللجنة المشكلة فتحت 24 فرصة استثمارية بحضور أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي وبحضور عدد من ممثلي المستثمرين المتقدمين للمزايدات .
والتي اشتملت لأنشطة تجارية طويلة الأجل، مثل قصر افراح ونقطة ذبيح إضافة إلى ملاعب رياضية ومواقع صراف آلي، وتأجير اللوحات الإعلانية، ومولات وورش صناعية وأكشاك والعديد من الفرص المتنوعة.
مؤكداً أنه يجري العمل حالياً على استكمال اجرأت الترسية كي يبدأ العمل بها ليستفيد أهالي المنطقة من خدماتها.
من جهته أوضح أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي أن هذه الفرص الاستثمارية ضمن برنامج استثماري متكامل تطرحه الأمانة للعام الحالي يشمل جملة من الاستثمارات المعززة للخدمات البلدية، وذلك سعياً من الأمانة للتوسع في مشروعاتها، وجذب المزيد من المستثمرين للمنطقة خلال الفترة المقبلة، في  مواكبة مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول البلدي المنبثق عن برنامج التحول الوطني 2020.


 

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