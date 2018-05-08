إدارة “تعليم الجوف” تكرم المدارس المطبقة لمبادرات تطوير

جوف -سكاكا - تغريد الدرعان :
اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في وحدة تطوير المدارس “بنات” برامج ومبادرات تطوير المدارس، والتي تم تنفيذها خلال العام الدراسي الحالي وهدفت إلى تطوير وتحويل البيئة التعليمية إلى مؤسسات تعليمية تنتج المعرفة عن طريق التخطيط القائم على التقويم الذاتي في المراجعة الداخلية بمشاركة الجميع.
وأوضحت مديرة وحدة تطوير الأستاذة أمل بنت عقلاء المصبح أنه تم تكريم للمدارس المطبقة للمبادرات مدة ثلاث سنوات والتي شاركت وحدة تطوير في تطبيقها إداراتالتدريب التربوي، الإشراف التربوي، مكاتب التعليم، التوجيه والإرشاد، نشاط الطالبات، والتربية الخاصة.
وأضافت: “نتطلع إلى قيادة تمارس مهارات نوعية بالقرن 21 ومدارس توطن الإشراف وتتمتع ببيئة جاذبة وآمنة وبجودة عالية ومجتمع متعلم يخطط بعلم ومنهج مدروس،ومن هنا يتم شكر كل من عمل و ساهم في نجاح هذه المبادرة”.
وتم عرض المبادرات التي كان لها دور هام وفعالية تعليمية وأظهرت نتائجها خلال هذا العام، مبادرة تحسين مهارات الطالبات في القراءة و الإملاء والتي هدفت إلى تمكينالطالبات من المهارات الأساسية من خلال تنفيذ اختبارات تشخيصية، و اختبارات تقويمية تكوينية دورية، والقيام بخطط علاجية للطالبات الغير متقنات من خلال التدخلاتفي المجتمعات التعلمية المهنية و استغلال حصص الانتظار مثل دروس تقوية.
وكذلك مبادرة رفع كفاءة المعلمات باستخدام استراتيجيات التدريس الحديثة وهي مبادرة تطويرية حيث تعمل على تطوير محاور ومجالات نواتج التعلم والآداء المدرسيتطوير مهارات المعلمات في تطبيق الاستراتيجيات الحديثة، وتوظيف التقنية في التعليم، حيث ساهم بتحسين نوعية التعلم مع اقتراح أفضل برنامج تقني يساهم في استثارةالدافعية لدى الطالبات نحو التعلم واختيار برامج ابداعية لتعليم مثالي مثل خرائط المفاهيم Inspiration ، نيربودnearpod ، أفلام فيديو imovie.
واختتم الاحتفاء بتكريم مديرات الإدارات ومكاتب التعليم ورئيسات الأقسام ومشرفات تطوير ومشرفات المواد وقائدات ومعلمات مدارس تطوير بالمنطقة، على جهودهنطوال العام الدراسي في المشاركة بالتنفيذ والتفاعل حتى الوصول إلى نتائج ايجابية طورت من مهارات التعلم لدى الطالبات.