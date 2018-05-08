سفير الإمارات لدى المملكة يزور المدينة الجامعية بالجوف

جوف -سكاكا :
عبّر سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة، الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان عن تقديره لما اطلع عليه من نهضة شاملة تشهدها جامعة الجوف في شتى المجالات الإنشائية والعلمية والأكاديمية والإدارية، راجياً للجامعة مزيداً من التقدم والازدهار.
جاء ذلك أثناء زيارته للجامعة حيث التقى معالي مدير الجامعة أ.د/ إسماعيل البشري حيث استعرض معاليه لسفير دولة الإمارات لمحة عن نشأة ومنجزات الجامعة وخططها المستقبلية المتوافقة مع رؤية المملكة ٢٠٣٠، وماتحقق في الوقت الراهن من منجزات شاملة بالجامعة.
وكان معالي مدير الجامعة قد أطلع سفير الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة على مجسم المدينة الجامعية بالجوف ثم اصطحبه في جولة على مشروعاتها، وتسلم الشيخ شخبوط آل نهيان هدية تذكارية من معالي مدير الجامعة.