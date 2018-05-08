إدارة “تعليم الجوف” تهنئ الفائزين بجائزة وزارة التعليم للتميز بدورتها التاسعة

جوف -سكاكا - أمل الشبيب :
هنأ المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الفائزين والفائزات بجائزة وزارة التعليم للتميز بدورتها التاسعة، مؤكداً أنهم لم يحصلوا على هذا التميز المميز ومن ضمن العشر الأوائل الا بمنجزات تعليمية متميزة.
وتطلع السالم بأن ينعكس هذا التميز على الميدان التعليمي، من خلال التطوير وإحداث نقلات نوعية تتناسب مع التطلعات البناءة لمستقبل تعليمي مبهر، وأن يساهم هذا الإنجاز بتحفيز الجميع للتميز في المجالات المختلفة بما يسهم بمشاركات لسنوات قادمة والصعود لمنصات التتويج.
ومن جانبه، أوضح مدير مركز التميز الأستاذ خالد بن طايع البلوي أن التنافس في جميع المجالات ماهو الا تمركز التميز والإتقان بالمتنافسين، سيعمل في برامجه القادمة تحت شعار تعليم الجوف “تميز بلا حدود” وفق معايير التميز EFQM، مؤكداُ أنه سينعكس على مؤشرات الأداء في الأعوام القادمة مما سيسهم في زيادة تحقيق جوائز التميز وكذلك جودة العمليات في إدارة التعليم.
وجاءت النتائج المسجلة باسم إدارة “تعليم الجوف” في جائزة وزارة التعليم للتميز في دورتها التاسعة على النحو التالي: الأستاذة أماني بنت تركي المفرج (العشرة الأوائل في فئة المشرف التربوي المتميز)،الأستاذة ناهد بنت صالح السالم (العشرة الأوائل في فئة المشرف التربوي المتميز)،الأستاذة هيا بنت تركي الحربي (العشرة الأوائل في فئة المعلم المتميز)، أ. فواز بن نايف العويضة قائد مدرسة العمرية الثانوية بسكاكا (درجة التميز في فئة الإدارة والمدرسة المتميزة)