بدر بن سلطان استقبل مدير جمرك مطار الجوف واطلع على سير العمل

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم مدير جمرك مطار الجوف الأستاذ حامد بن هادي العنزي .
واطلع سمو أمير منطقة الجوف خلال اللقاء على سير العمل في جمرك المطار ، وحجم الحركة للركاب القادمين والمغادرين من خلال الرحلات الدولية والبضائع التي يتم فسحها وتفتيشها عبر مطار الجوف .
وفي نهاية اللقاء أشاد سمو أمير منطقة الجوف بجهود رجال الجمارك في التصدي لدخول الممنوعات للمملكة والكشف عن الكثير من المحاولات الفاشلة من ضعاف النفوس من خلال الطرق التي يتم اكتشافها بيقظتهم بما وفرته حكومتنا الرشيدة من إمكانات وأجهزة متطورة في الجمارك ، داعياً سموه الله تعالى لهم بالتوفيق.