أمير الجوف يستعرض برامج وأنشطة ” تراحم ” مع السهيان

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) بمنطقة الجوف الأستاذ حمود بن مشعل السهيان يرافقه أعضاء اللجنة .
وقد تسلم سموه من رئيس اللجنة التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” .
حيث يوضح التقرير الجهود المبذولة من اللجنة على مستوى مناطق المملكة والبرامج التي تم تنفيذها .
ونوه سمو أمير المنطقة بجهود اللجنة في هذا المجال متمنياً لهم التوفيق والسداد .
وأعرب السهيان عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لدعمه وتشجيعه للجنة , داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سموه .