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أمير الجوف يستعرض برامج وأنشطة ” تراحم ” مع السهيان

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/08

2018/05/08


أمير الجوف يستعرض برامج وأنشطة ” تراحم ” مع السهيان



جوف -عبدالعزيز الحموان :

 

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم رئيس لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ( تراحم ) بمنطقة الجوف الأستاذ حمود بن مشعل السهيان يرافقه أعضاء اللجنة .
وقد تسلم سموه من رئيس اللجنة التقرير السنوي الذي أصدرته اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ”  .
حيث يوضح التقرير الجهود المبذولة من اللجنة على مستوى مناطق المملكة والبرامج التي تم تنفيذها .
ونوه سمو أمير المنطقة بجهود اللجنة في هذا المجال متمنياً لهم التوفيق والسداد .
وأعرب السهيان عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف لدعمه وتشجيعه للجنة , داعياً الله أن يجعل ذلك في ميزان حسنات سموه .

 


 

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