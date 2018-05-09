نادي الحي بثانوية الأمير نايف بدومة الجندل يطلق برنامج حينا أخضر

جوف -بدومة الجندل :
أطلق نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بدومة الجندل بالجوف برنامج لغرس الأشجار تحت شعار ( حينا أخضر ) بقيادة الاستاذ محمد بن عبدالله الحسن و مشرف النشاط الأستاذ تركي بن حامد الصالح والأستاذ نايف بن أحمد الدرع ومشاركة منتسبي نادي الحي والذي استمر لعدة أيام من منتصف شهر شعبان 1439 .
وتم غرس أكثر من 100 شجرة من أنواع مختلفة منها الدودونيا و الاكاسيا و مخلب النمر و السدر في طرق وشوارع الحي القريبة من مقر نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود وتم استخدام علب السقاية داري ووتر والتي تسقي الشجرة لمدة 70 يوم .
وقدم قائد نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن شكره و تقديره للمشرفين والطلاب المشاركين في غرس الأشجار والشكر كذلك للإعلامي عبدالله الحسن لمشاركته بالغرس والشكر و التقدير لمشاتل نورة البيئة الراعي الرسمي لرابطة أرضنا الخضراء لمساهمتها ودعمها بعدد من الشتلات للبرنامج فلهم منا خالص الود والدعاء و المحبه .