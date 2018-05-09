12 فريق يتنافسون على أول بطولة شاطئية لكرة القدم بالجوف

جوف -سكاكا :
بحضور مدير عام البطوله الشاطئيه لكره القدم الأستاذ عبدالهادي بن ناصر العرجان وبحضور عضو مندوب الهيئة العامة للرياضه الأستاذ محمد السعيدان وأعضاء لجنه البطولة استضاف نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز بمحافظة دومة الجندل بمنطقة الجوف ورشه عمل للفرق المشاركة توضح نظام وقوانين البطوله حيث شرحها الأستاذ عبدالهادى العرجان.. ثم أقيمت بعد صلاة المغرب قرعة البطولة الشاطئية والتي ستقام على ضفاف شاطيء بحيرة دومة الجندل بالجوف ويشارك بالبطوله 12 فريق موزعه على 4 مجموعات .
يذكر أن البطولة الشاطئية الأولى لكرة القدم تنطلق في 28 شعبان 1439 وتستمر حتى منتصف رمضان 1439 .
والبطولة بتنظيم اللجنة الأهلية بالتنمية الاجتماعية والهيئة العامة للرياضة وبرعاية رسمية من إمارة منطقة الجوف وبلدية محافظة دومة الجندل والراعي الماسي مجموعة السعيدان الصناعية والراعي الذهبي بلدية ابو عجرم والشريك الرسمي شركة مياه حلوه والشركاء الإستراتيجين نادي الحي بثانوية الأمير نايف بن عبدالعزيز ومجلس شباب الجوف .