الأمير بدر بن سلطان يتفقد مديرية شرطة منطقة الجوف

جوف -عبدالعزيز الحموان :
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم الثلاثاء مديرية شرطة منطقة الجوف ، حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله مدير شرطة المنطقة اللواء قحاط بن محمد بن قحاط وعدد من قيادات الشرطة وأفرع الأمن العام بالمنطقة .
وفور وصول سموه مقر الشرطة عزف السلام الملكي ، بعد ذلك استمع سموه لشرح عن المركبات الخاصة بقطاعات أفرع الأمن العام ، كما قام سموه بجولة على المعرض الدائم لإدارة الأسلحة والمتفجرات .
بعدها توجه الأمير بدر بن سلطان لقاعة الأمير نايف بن عبدالعزيز ” رحمه الله ” للمحاضرات وبدأ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوت آيات من القران الكريم ، ثم كلمة لمدير شرطة منطقة الجوف رحب من خلالها بصاحب السمو الملكي أمير المنطقة منوهاً بالجهود التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة في سبيل راحة وأمن المواطنين، ومتابعة سمو وزير الداخلية لأفرع الأمن العام بالمنطقة ، ثم شاهد عرضاً مرئياً عن شرطة المنطقة، وعرضاً مرئياً عن برنامج أمن الشرطي. بعدها ذلك ألقيت قصيدة شعرية من منسوبي الشرطة.
وفي نهاية الحفل تسلم سموه درعا بهذه المناسبة من مدير شرطة الجوف .