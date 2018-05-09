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“أمين منطقة الجوف”: يخصص يومياً وقت لاستقبال المراجعين

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/09

2018/05/09


“أمين منطقة الجوف”: يخصص يومياً وقت لاستقبال المراجعين



جوف -سكاكا :

 

خصص أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي موعداً يومياً لاستقبال المواطنين وتلقي شكاواهم وملحوظاتهم حول الخدمات البلدية والوقوف على متطلباتهم وذلك من الساعة (11.30 ص)  وحتى (12.30 م ) .
وقال أمين منطقة الجوف إن هذه الخطوة تأتي استجابة لحرص وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ” حفظه الله ” على كل مأمن شأنه راحة المواطنين وتسهيل إنهاء إجراءات معاملاتهم بكل يسر وسهولة لدى جميع الجهات الحكومية .
وكذلك انطلاقاً من توجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف ال الشيخ لتقديم افضل الخدمات وأميزها للمواطنين والمقيمين .
وأهاب م . الغامدي بعموم المواطنين والمقيمين الالتزام بالمواعيد المحددة وصولا إلى تلبية مطالبهم.


 

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