أمير الجوف يستقبل وزير العدل

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني والوفد المرافق له .
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بمعالي وزير العدل ، كما بحث سموه مع الدكتور الصمعاني خلال الاستقبال عدداً من الموضوعات التي تهم مرافق وزارة العدل.
وأشاد سموه خلال الاستقبال بما يحظى به القضاء من دعم ورعاية واستقلالية تامة منذ تأسيس هذه البلاد على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – رحمه الله – وحتى عهدنا الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – .
وأعرب معالي وزير العدل عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على حسن الاستقبال والدعم الذي تلقاه أفرع الوزارة بالمنطقة