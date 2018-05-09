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بريد منطقة الجوف يكرم الموظفين المتقاعدين و يكرم المشاركين في مهرجان الزيتون ومهرجان التمور

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/09

2018/05/09


تحت رعاية سعادة مدير عام بريد منطقة الجوف

بريد منطقة الجوف يكرم الموظفين المتقاعدين و يكرم المشاركين في مهرجان الزيتون ومهرجان التمور



جوف -سكاكا :

كرمت إدارة بريد منطقة الجوف عدد من الزملاء المتقاعدين و ذلك في حفل أقيم لهم بهذه المناسبة ، و اشتمل الحفل الذي أقيم بأحد المنتجعات بمدينة سكاكا على كلمة مدير عام بريد منطقة الجوف سعادة الأستاذ سلطان بن جالس الرويلي و الذي عبر من خلالها عن اعتزازه بالعمل مع الموظفين المحتفى بهم مشيدًا بالتنافس الشريف بينهم و مدى حماسهم و تفانيهم في تقديم الأفضل لهذا المرفق الحيوي وهذا الوطن الغالي. بعدها ألقى الشاعر ابراهيم بن غضيان الشراري قصيدة وجهها  للزملاء المتقاعدين .

وفي نهاية الحفل قدم سعادة مدير عام بريد المنطقة شهادات الشكر و الهدايا التذكارية للمتقاعدين لعام 1439 هـ ، مقدمًا لهم جزيل الشكر و الامتنان على السنوات التي قضوها في خدمة وطنهم متمنيًا لهم حياة سعيدة .

كما قام سعادة مدير عام بريد منطقة الجوف بتكريم الموظفين المشاركين في مهرجان الزيتون بنسخته الحادية عشر و مهرجان التمور بنسخته الخامسة في منطقة الجوف .


 

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