تحت رعاية سعادة مدير عام بريد منطقة الجوف

جوف -سكاكا :
كرمت إدارة بريد منطقة الجوف عدد من الزملاء المتقاعدين و ذلك في حفل أقيم لهم بهذه المناسبة ، و اشتمل الحفل الذي أقيم بأحد المنتجعات بمدينة سكاكا على كلمة مدير عام بريد منطقة الجوف سعادة الأستاذ سلطان بن جالس الرويلي و الذي عبر من خلالها عن اعتزازه بالعمل مع الموظفين المحتفى بهم مشيدًا بالتنافس الشريف بينهم و مدى حماسهم و تفانيهم في تقديم الأفضل لهذا المرفق الحيوي وهذا الوطن الغالي. بعدها ألقى الشاعر ابراهيم بن غضيان الشراري قصيدة وجهها للزملاء المتقاعدين .
وفي نهاية الحفل قدم سعادة مدير عام بريد المنطقة شهادات الشكر و الهدايا التذكارية للمتقاعدين لعام 1439 هـ ، مقدمًا لهم جزيل الشكر و الامتنان على السنوات التي قضوها في خدمة وطنهم متمنيًا لهم حياة سعيدة .
كما قام سعادة مدير عام بريد منطقة الجوف بتكريم الموظفين المشاركين في مهرجان الزيتون بنسخته الحادية عشر و مهرجان التمور بنسخته الخامسة في منطقة الجوف .