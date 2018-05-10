خلال ورشة برنامج " مستقبل المدن السعودية " ‎

جوف -سكاكا :
اختتمت أمانة منطقة الجوف ” امس ” ورشة عمل برنامج ” مستقبل المدن السعودية “بالتعاون مع وزارة الشئون البلدية والقروية وبالشراكة مع برنامج مستقبل المدن السعودية وبمشاركة خبراء من برنامج الامم المتحدة الانمائي للمستوطنات البشرية، والتي عقدت على مدى يومين،وشارك أمين منطقة الجوف المهندس درويش بن علي الغامدي في ورشة التشريعات والمخططات التفصيلية والمحلية ، بمركز الامير عبدالاله الحضاري ، وبحضور عدد من مديري الإدارات المعنية والخبراء والخبيرات والمهتمين .
واوضح المهندس الغامدي أن تنظيم الامانة لهذا الورشة يأتي انطلاقا من دورها واهتمامها بكل مامن شأنه إيجاد بيئة حضرية مستدامة لسكان المنطقة في وقت تشهد مدن المملكة وحواضرها نموا متسارعاً .
وأكد أن الهدف من الورشة تبنى حوار واسع بمشاركة كافة الجهات ذات العلاقة حول التخطيط والإدارة الحضرية ودورها في تنمية وتطوير المدن لمواجهة تحديات التنمية، واستيعاب المتغيرات الثقافية والاقتصادية للمجتمعات، مشيراً إلى ما تتميز به الورشة من حيث أسلوب تنظيمه وتنوع المشاركات والرؤى ، حيث حرصت اللجنة المنظمة على اختيار مواضيع الورشة ومناقشته مع خبراء ومهنيين وأكاديميين من داخل وخارج المملكة على مدى يومين .
وأضاف إن اهتمامات الشباب والمرأة يمثل محوراً مهماً في فعاليات الورشة للمساهمة في إبراز تطلعاتهم للتنمية الحضرية من خلال جلسات متخصصة تناقش احتياجاتهم ودورهم في مدينة سكاكا ومدن المنطقة.