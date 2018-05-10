مدير “تعليم الجوف” يرعى الحفل الختامي لإدارة الأمن والسلامة المدرسية

جوف -سكاكا-عقلاء الحسيب و أمل الشبيب :
رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الأستاذ فواز بن صالح السالم الحفل الختامي لأنشطة وبرامج إدارة الآمن والسلامة المدرسية في مدرسة الرابعة عشر المتوسطة بسكاكا.
وأعرب السالم عن شكره وتقديره للزملاء في إدارة الأمن والسلامة المدرسية وفريق العمل الذين يسعون جاهدين على تحسن خدمات الآمن والسلامة المدرسية وتحقيق اقصى درجات الأمن والسلامة لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات.
وتجول السالم في أركان معرض الأمن والسلامة المدرسية المصاحب للحفل ضمت منجزات أنشطة وبرامج إدارة الآمن والسلامة المدرسية.
من جانبه، قال مدير إدارة الآمن والسلامة المدرسية الأستاذ عاطف بن صالح الطالب أن إدارة الآمن والسلامة المدرسية “عين ساهرة اؤتمن عليها رجال مخلصون، يبذلون قصارى جهدهم وجل اهتمامهم، بالتعاون مع إدارات المدارس، لتضمن لطلابها وطالباتها ومنسوبي المدارس الأمن والسلامة، من خلال سلسة من الخطط والبرامج والتمارين في المنشآت التابعة لوزارة التعليم”.
واشتمل الحفل على عدد من الفقرات، مثل: قصيدة بعنوان “العيون الساهرة” وعرض مرئي لأبرز إنجازات إدارة الأمن والسلامة المدرسية، وتكريم مدرسة العمرية الثانوية الأهلية لحصولها على بيرق الأمن والسلامة “بنين” ومدرسة الثانية الثانوية بصوير لحصولها على بيرق الأمن والسلامة “بنات”، كما تم تكريم حراس المدارس المتميزين خلال عام دراسي كامل و رؤساء أقسام الأمن والسلامة المدرسية في القطاعات التعليمية، والموظفين والمراقبين المميزين في إدارة الأمن والسلامة المدرسية، وأفضل منسق أمن وسلامة في منطقة الجوف التعليمية “بنين” الاستاذ سلمان بن غضبان الراضي من مدرسة أبي بكر الصديق الابتدائية بسكاكا، والاستاذة نجلاء بنت زيد الغضبان كأفضل منسقة أمن وسلامة “بنات” من المدرسة الخامسة والعشرون الابتدائية بسكاكا، كما تم تكريم الجهات الراعية للحفل وهي: “شركة مومريز، مؤسسة أضواء الجوف”، كما تم تكريم المدارس المشاركة بالحفل وهي: “مدارس العمرية الاهلية، ومدارس سماء الابداع الأهلية، ومدارس وارفة العلم الأهلية”، كما تم تكريم ممن عملوا في ادارة الأمن والسلامة وانتقلوا لإدارات أخرى.
وفي وقتٍ لاحق، تجولت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع على المعرض المُقام، وشاهدت تصميم الكتروني من تنفيذ الطالبة شهد نايف صادي فيه عرض عن العلاقة بين المدرسة والأمن والسلامة وحرص التعليم لتحقيق السلامة العامة للطلاب، مثمنة الجهود المبذولة من مساعدة إدارة الأمن والسلامة المدرسية الأستاذة نعيمة المزيد والأستاذة عواطف النور والأستاذة نجلاء الغضبان وجهود قائدة مدرسة الرابعة عشر المتوسطة الأستاذة عذبة الرويلي ومنسقة الـأمن في المدرسة الأستاذة عواطف الرديني.