تحت مظلة الاتفاقية بين جامعة الجوف وصحة المنطقة

جوف -سكاكا :
نجح فريق طبي في جراحة الكلى والمسالك البولية من كلية الطب ومستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بالجوف بقيادة الأستاذ المساعد في جراحة الكلى والمسالك البولية بجامعة الجوف د. محمد العنزي، والدكتور أنور السطري استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية، نجحوا بإجراء تدخل جراحي لطفل يبلغ من العمر سنتين يعاني من خصية هاجرة في البطن، واستغرقت العملية ساعتين قام الفريق خلالها بإيجاد الخصية المهاجرة عن طريق المنظار الجراحي وتحريرها والمحافظة على الأوعية الدموية الدقيقة لها وإنزالها في مكانها الطبيعي.
وتعد هذه العملية من العمليات النوعية والتي تجرى لأول مرة في شمال المملكة ومنطقة الجوف باستخدام المنظار الجراحي، حيث كان يتم تحويل مثل هذه الحالات إلى المستشفيات التخصصية في العاصمة الرياض.
يذكر أن العملية وسابقتها تجري تحت مظلة اتفاقية التعاون بين الجامعة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة.