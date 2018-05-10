د.الغفيص في غرفة الجوف: منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل وفق شراكة استراتيجية مع قطاعات الأعمال لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل

جوف -سكاكا :
استضافت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الجوف صباح اليوم الخميس معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور محمد بن أحمد السديري، ومدير عام بنك التنمية الاجتماعية إبراهيم الراشد، وعددا من المسؤولين في الوزارة، في لقاء برئيس مجلس إدارة غرفة الجوف ومجموعة من رجال الأعمال بالمنطقة.
وافتتح رئيس غرفة الجوف المهندس ماجد الرويلي اللقاء مرحباً بمعالي الوزير ومرافقيه، ومؤكداً على حرص رجال الأعمال حضور هذا اللقاء.
فيما رحب الدكتور الغفيص برئيس وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، مؤكدًا على أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية تعمل وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية التنموية مع قطاعات الأعمال في كافة المناطق.
وقال الوزير إن البرامج والمبادرات التي رسمتها الوزارة تأتي انطلاقا من برنامج التحول الوطني أحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، لتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في منشآت القطاع الخاص، لرفع مستوى مشاركتهم في التنمية الاقتصادية وسط بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، مشيرًا إلى أن ما تم طرحه من أفكار ورؤى ونقاش بنّاء خلال اللقاء، سيكون له الاهتمام الكامل لدينا في الوزارة.
وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة الجوف المهندس ماجد الرويلي شكره وتقديره لمعالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية لحضوره وحرصه الشديدين على الالتقاء برجال الأعمال في المنطقة، مؤملاً أن يحقق هذا اللقاء تطلعات سمو أمير المنطقة.