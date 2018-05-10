إدارة “تعليم الجوف” تنظم برنامج تدريبي لتأهيل الأسرّ المنتجة

جوف -سكاكا – أمل الشبيب :
نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة خدمات الطلاب برنامج تدريبي لتأهيل الأسر المنتجة لمدة يومان في مسرح الإدارات النسائية، بهدف تهيئة الأسر للاستثمار في المقاصف المدرسية على حسب الاشتراطات الأساسية وخلق فرص عمل لهم.
وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذ صقر بن فرحان الصقر أهمية البرنامج التأهيلي للراغبات في تشغيل المقاصف المدرسية، ومن ضمنهم المسجلات في الضمان الاجتماعي وجمعية البر الخيرية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية لمنحهن فرص العمل والاستثمار، مؤكداً أن مثل هذه الشراكات تسهم بتعزيز التكامل المجتمعي، والتسهيل عليهم في التشغيل من خلال رسم مسار موحد لجميع الإجراءات الرسمية والتي تشمل العقود والإجراءات الصحية.
من جانبها، بينت مساعدة مدير إدارة خدمات الطلاب الأستاذة أميرة القايد أن البرنامج “أيادي الخير” تضمن تدريب نظري وعملي للمتدربات لتحقيق التمكن من الاشتراطات الصحية للمأكولات والمشروبات، وأنواع المواد الغذائية التي تباع في المقصف المدرسي تتناسب كماً ونوعاً مع الفئة العمرية للطلاب أو الطالبات، وتحسين بيئة وشكل المقصف المدرسي، وشرح استمارات متابعة المقاصف وجميع الاجراءات المتخذة في حالة المخالفة، والتأكيد على الحرص أولاً وأخيراً على مصلحة الطالبات وسلامتهن.
وأضافت: “حرصنا أن يشمل البرنامج على جميع النواحي الصحية والنفسية ومن ضمنها القدرة على التعامل مع الطالبات والسلوكيات المفترضة في عملية البيع والشراء، وكان طرحها بواسطة المرشدة الطلابية الأستاذة ترفة القايد التي تناولت السلوك المفترض في التعامل مع جميع الفئات العمرية للطالبات وضرورة إشراك الطالبات في نوعية المأكولات المرغوب فيها بشرط ألا يخل ذلك بالاشتراطات الصحية الهامة”.