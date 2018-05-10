أمير الجوف يبحث مع وزير العمل مشاريع الوزارة بالمنطقة

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص.
وفي بداية اللقاء رحب سمو أمير منطقة الجوف بالوزير الغفيص، وبحث معه، مشاريع وزارة العمل في المنطقة، كما تمت مناقشة برامج التوطين المستهدفة والحرص على تنفيذها ودعم الإمارة لجميع مراحل التوطين انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة -أعزها الله- على توفير فرص العمل لأبناء وبنات المنطقة في ظل الدعم الذي يجده قطاع الأعمال.
واعرب معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على دعمه لأعمال وجهود الوزارة في المنطقة.
وتمنى الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز التوفيق للجميع .