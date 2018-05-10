بدر بن سلطان استعرض أعمال المجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالجوف

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم لأمين العام للمجلس التنسيقي للجهات الخيرية بالمنطقة الأستاذ سعدون بن أحمد الوشيح.
واستعرض سموه أعمال وأنشطة الجمعيات ودور المجلس التنسيقي في ذلك، حيث يوجد في المنطقة 34 جمعية تقدم خدماتها لـ 254200 مستفيد ويعمل بها 412 موظف، مبيناً أن الجمعيات الخيرية تتلقى الدعم من 73 جهة داعمة .
وأكد الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز على ضرورة مواكبة عمل الجمعيات بالمنطقة للرؤية الوطنية ٢٠٣٠ ودعم التحول نحو الانتاج وعدم الاكتفاء بالرعوية التي كانت سائدة في اعمال الجمعيات الخيرية، مثمناً سموه الدعم السخي الذي تلقاه الجمعيات الخيرية، وكل أعمال الخير من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين “حفظهم الله” .