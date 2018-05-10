أمير الجوف استقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي في دومة الجندل

جوف -عبدالعزيز الحموان :
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس المجلس البلدي بمحافظة دومة الجندل الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وأعضاء المجلس، وقد استمع سمو أمير منطقة الجوف من الدكتور السالم لشرحاً عن دور المجلس ومساندته لأعمال البلدية والتي تصب جميعها في المصلحة العامة، حيث أكد انسجام العمل بين المجلس والبلدية في كل ما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين والمواطنات، كما قدم عرضا موجزا عن جهود المجلس مع البلدية بإقامة المهرجانات والأنشطة ذات الجذب السياحي.
داعياً سموه لهم بالتوفيق، في ظل الدعم الذي يلقاه القطاع البلدي من قِبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين “حفظهم الله”