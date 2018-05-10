أمير الجوف يلتقي المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية

جوف -عبدالعزيز الحموان :
التقى صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم المدير العام التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الطبية لخدمة أهالي المناطق الشمالية الدكتور محمود بن عبدالجباراليماني .
واستمع سموه خلال اللقاء من الدكتور يماني لشرح مفصل عن ما تم إنجازه خلال مرحلة إنشاء المشروع، حيث تم إطلاق عيادتين صحيتين بالتعاون مع مستشفيات منطقتي الجوف والحدود الشمالية، وبرنامج التدريب والإبتعاث والذي أستفاد منه أكثر من 300 موظف والعديد من الاتفاقيات والشراكات الاجتماعية التي تم إنجازها خلال الفترة الماضية ، متمنيا سموه للجميع التوفيق .
وأعرب الدكتور محمود اليماني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة على ما تتلقاه المدينة من دعم مستمر ومتابعة لأعمال الإنشاء .