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وزير العمل يزور القبيسي

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اخبار منطقة الجوف

2018/05/10

2018/05/10


وزير العمل يزور القبيسي



جوف -سكاكا :

زار وزير العمل والشئون الإجتماعية الدكتور علي الغفيص منزل فهد محمد القبيسي ، وكان في استقبالة القبيسي وابنائه، وعدد من أخوته وعائلة القبيسي مرحبا به بالجوف وفي منزله .


 

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