وزير العمل يزور القبيسي

جوف -سكاكا :
زار وزير العمل والشئون الإجتماعية الدكتور علي الغفيص منزل فهد محمد القبيسي ، وكان في استقبالة القبيسي وابنائه، وعدد من أخوته وعائلة القبيسي مرحبا به بالجوف وفي منزله .
2018/05/10
2018/05/10
جوف -سكاكا :
زار وزير العمل والشئون الإجتماعية الدكتور علي الغفيص منزل فهد محمد القبيسي ، وكان في استقبالة القبيسي وابنائه، وعدد من أخوته وعائلة القبيسي مرحبا به بالجوف وفي منزله .
جوف - واس :صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه عند الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم الخميس الموافق 1 / 8 / 1438هـ وأثناء قيام دورية حرس حدود بمهامها بقطاع العارضة بمنطقة جازان،…